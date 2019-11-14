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Сколько заработала Украина за выход на Евро-2020

Минимум 9 млн евро уже есть в "копилке" нашей сборной.

Сколько заработала Украина за выход на Евро-2020
Андрей Шевченко и Андрей Павелко
Фото: ffu.ua

Сборная Украины досрочно с первого места вышла на Евро-2020.

Осталась формальность в виде выездного матча заключительного тура отбора против национальной команды Сербии (17 ноября).

Еще в феврале прошлого года на конгрессе УЕФА в Братиславе был определен призовой фонд финального турнира.

Общая сумма призовых была "нарезана" в размере 371 млн евро, что на 70 млн больше, чем было предусмотрено на чемпионат Европы-2016 во Франции.

За выход в финальный турнир каждой из 24-х команд-участниц Евро-2020 полагается минимальный бонус в размере 9,25 млн евро.

По ходу турнира сборные-участницы смогут пополнить бюджет федераций дополнительно.

Так, за каждую победу в групповом турнире команды получат по 1,5 млн евро, за ничью – 750 тыс.

Бонус за выход в 1/8 финала составит 2 млн евро. Отметим, в стадию плей-офф выходят по две лучшие команды 6-ти групп Евро, а также 4 лучшие команды, занявшие третье место в группе.

Участники четвертьфиналов заработают дополнительно по 3,25 млн евро.

Выход в полуфинал утяжелит банковский счет федераций еще на 5 млн евро.

Победитель финала Евро-2020, который пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 12 июля, получит еще 10 млн евро, финалист – 7 млн евро.

Максимально чемпион Европы-2020 за 7 матчей турнира сможет заработать 34 млн евро.

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