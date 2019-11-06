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Уехавший в Россию Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

"Я ждал вызов на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой".

Уехавший в Россию Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Фото: sport-express.ua

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

"Поздравляю сборную Украины с выходом на Евро-2020. Желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная! Десять лет назад я дебютировал за национальную команду, а сегодня говорю «До свидания»", - написал Ракицкий в инстаграме.

В сборной Ракицкий и так не играл с 2018 года. После перехода в российскую команду в начале 2019 года Ракицкий был исключен из списка игроков сборной Украины.

"Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?" - прокомментировал это Ракицкий.

Он заявил, что для него было честью защищать цвета сборной Украины.

Ракицкий дебютировал в составе сборной Украины 10 октября 2009 года в матче отбора на чемпионат мира против Англии (1:0). Всего за национальную команду 30-летний защитник провел 54 матча, в которых забил пять мячей.

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