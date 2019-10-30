"Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины

У трофея впервые с 2015 года будет новый обладатель.

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/20 между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

После мощной атаки "Шахтера" счет в матче открыли динамовцы: на 23-й минуте Сидорчук пробил издали и попал в верхний угол ворот Пятова.

Благодаря голу Степаненко "горянкам" удалось перевести матч в овертайм. На 109-й минуте Попов ударом головой снова вывел киевлян вперед.

Таким образом в сезоне 2019/20 Кубок Украины сменит обладателя. Напомним, "Шахтер" четыре раза подряд выигрывал украинский футбольный трофей.

"Горняки" рекордных 13 раз были обладателями Кубка Украины.

"Динамо" выигрывало Кубок 11 раз.

Киевское "Динамо" стало последним клубом, который обеспечил себе путевку в следующий этап четвертьфинала Кубка украины.

Результаты других матчей 1/8 финала Кубка Украины:

"Мариуполь" - "Олимпик" 1:0

"Минай" - "Львов" 2:0

"Николаев" - "Десна" 2:4

"Ингулец" - "Днепр-1" 2:1

"Колос" - "Ворскла" 0:1

"Альянс" - "Горняк-Спорт" 5:3

"Александрия" - "Заря" 1:1 (6:5)

Таким образом Премьер-лигу в турнире представят 5 клубов. Также продолжат борьбу в кубке представители первой лиги "Минай" и "Ингулец". Из второй лиги в 1/4 финала пробился только "Альянс".

Четвертьфиналы пройдут 4 марта, полуфиналы - 22 апреля. Финал Кубка Украины состоится 13 мая.