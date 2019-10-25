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"Динамо" не смогло победить "Копенгаген" в домашнем матче ЛЕ

Команды сыграли вничью 1:1.

Фото: EPA/UPG

В матче третьего тура Лиги Европы киевское "Динамо" принимало датский "Копенгаген".

Матч на стадионе НСК "Олимпийский" завершился за несколько минут до полуночи со счетом 1:1.

Уже на второй минуте матча датчане забили мяч в ворота хозяев поля. Голом под перекладину отличился Сотириу.

На 23-й минуте Бущан дважды спас "Динамо" - сначала после удара Сантоса, а затем парировал еще и удар Сотириу с близкого расстояния.

Во втором тайме хозяева заиграли заметно активнее. На 53-й минуте Шабанов сравнял счет, пробив в ближный угол после навеса Цыганкова со штрафного.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPGє

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Таким образом, "Динамо" и "Копенгаген" набрали по пять очков и продолжают лидировать в группе B.

Следующий поединок команды также проведут между собой, но уже 7 ноября в Дании.

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