Накануне "Наполи" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов не без проблем обыграл на выезде Зальцбург 3:2.

Подпортил нервы неаполитанцам норвежский легионер хозяев Эрлинг Холанд, который дважды по ходу поединка сравнивал счет в матче.

Таким образом, 19-летний форвард стал рекордсменом турнира по забитым голам в стартовых трех турах, сообщает Gracenote Live.

1️⃣ - Erling Braut Håland is the first player to score at least six goals in his first three Champions League appearances. #SalNap #UCL https://t.co/73rxYKF3Kj — Gracenote Live (@GracenoteLive) 23 октября 2019 г.

На счету Холанда стало 6 забитых мячей - один гол "Ливерпулю" (3:4) и хет-трик во встрече с "Генком" (6:2).

Эрлинг превзошел достижение Дидье Дрогба, который в сезоне-2003/04 забил пять мячей в футболке "Марселя" в аналогичном количестве матчей ЛЧ.

Всего в 14 матчах сезона за клуб Холанд забил 20 голов.

Не в последнюю очередь благодаря ему "Зальцбург" лидирует в таблице чемпионата Австрии.

Обзор матча "Зальцбург" - "Наполи" - на сайте официального вещателя ЛЧ,