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Форвард "Зальцбурга" Холанд превзошел рекорд Дрогба в Лиге Чемпионов

Норвежец установил новое достижение ЛЧ по количеству забитых мячей.

Форвард "Зальцбурга" Холанд превзошел рекорд Дрогба в Лиге Чемпионов
Эрлинг Холанд
Фото: EPA/UPG

Накануне "Наполи" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов не без проблем обыграл на выезде Зальцбург 3:2.

Подпортил нервы неаполитанцам норвежский легионер хозяев Эрлинг Холанд, который дважды по ходу поединка сравнивал счет в матче.

Таким образом, 19-летний форвард стал рекордсменом турнира по забитым голам в стартовых трех турах, сообщает Gracenote Live.

На счету Холанда стало 6 забитых мячей - один гол "Ливерпулю" (3:4) и хет-трик во встрече с "Генком" (6:2).

Эрлинг превзошел достижение Дидье Дрогба, который в сезоне-2003/04 забил пять мячей в футболке "Марселя" в аналогичном количестве матчей ЛЧ.

Всего в 14 матчах сезона за клуб Холанд забил 20 голов.

Не в последнюю очередь благодаря ему "Зальцбург" лидирует в таблице чемпионата Австрии.

Обзор матча "Зальцбург" - "Наполи" - на сайте официального вещателя ЛЧ,

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