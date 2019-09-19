В Харькове завершился матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити".

В поединке на ОСК "Металлист" чемпион Украины уступил победителю английской футбольной Премьер-лиги со счетом 0:3.

Фото: twitter.com/FCShakhtar

Гости открыли счет на 24-минуте - Марез беспрепятственно добил мяч в ворота "Шахтера", после того, как Пятову удалось отразить удар Гюндогана.

Фото: twitter.com/FCShakhtar

"Манчестер Сити" контролировал игру и на 38-й минуте забил второй раз. Гюндоган после паса Мареза нанес удар в ближний угол.

Фото: twitter.com/FCShakhtar

На 76-й минуте Габриэл Жезус использовал выход один на один на ворота Пятова. 3:0 в пользу "Манчестер Сити".

"Шахтер" и "Манчестер Сити" попали в одну группу третий сезон подряд. Пути команд впервые пересеклись на групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18. Оба клуба одержали победы на своем поле: "горожане" выиграли матч второго тура - 2:0, "горняки" в заключительном туре - 2:1. В сезоне 2018/19 "Сити" выиграл в Харькове 3:0 и 6:0 в Манчестере.

Следующий матч Лиги чемпионов "Шахтер" проведет 1 октября с "Аталантой" в Милане.