Накануне "Аякс" у себя дома обыграл "Лилль" (3:0) в рамках матча группового этапа Лиги Чемпионов.

Забавный эпизод случился во время празднования футболистами "Аякса" первого гола в ворота французов.

После гола в исполнении Квинси Промеса амстердамцы бросились поздравлять друг друга и обниматься рядом с трибунами.

На радостях один из лидеров команды - Душан Тадич в суматохе не рассчитал силу дружеской пощечины и мощно ударил по лицу Давида Нереса.

Осознав, что удар вышел слишком сильным, даже по дружеским меркам, серб нежно приобнял бразильца, который в это время потирал щеку.

David Neres getting a slap in the face from Dusan Tadic in the Ajax goal celebrations 😂😂 #AjaxLOSC pic.twitter.com/VdqMt9RZKA — GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) 17 сентября 2019 г.

Заметим, другую щеку Нерес решил Душану не подставлять.