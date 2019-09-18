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Игрок "Аякса" в матче Лиги Чемпионов дал сильную затрещину своему партнеру во время празднования гола

Эмоции зашкаливали.

Игрок "Аякса" в матче Лиги Чемпионов дал сильную затрещину своему партнеру во время празднования гола
Фото: EPA/UPG

Накануне "Аякс" у себя дома обыграл "Лилль" (3:0) в рамках матча группового этапа Лиги Чемпионов.

Забавный эпизод случился во время празднования футболистами "Аякса" первого гола в ворота французов.

После гола в исполнении Квинси Промеса амстердамцы бросились поздравлять друг друга и обниматься рядом с трибунами.

На радостях один из лидеров команды - Душан Тадич в суматохе не рассчитал силу дружеской пощечины и мощно ударил по лицу Давида Нереса.

Осознав, что удар вышел слишком сильным, даже по дружеским меркам, серб нежно приобнял бразильца, который в это время потирал щеку.

Заметим, другую щеку Нерес решил Душану не подставлять.

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