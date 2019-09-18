Для Эрлинга Холанда это был дебютный матч в ЛЧ.

В стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов "Зальцбург" на родине Моцарта сокрушил бельгийский "Генк" 6:2.

Хет-триком отметился Эрлинг Холанд. При этом все свои голы норвежец забил в первые 45 минут матча.

Таким образом, Эрлинг, которому на день поединка "стукнуло" 19 лет и 58 дней, стал третьим самым молодым игроком в истории ЛЧ, который оформил хет-трик. Самым молодым был испанец Рауль, забивший три гола в 1995-м за "Реал" в возрасте 18 лет и 113 дней.

Вторым был англичанин Уэйн Руни, который в 18 лет и 340 дней оформил хет-трик за "Манчестер Юнайтед" в поединке против "Фенербахче". Примечательно, что тот матч "красные дьяволы" также выиграли 6:2.

Кроме того, Холанд, забив первый гол на второй минуте, стал третьим в истории турнира футболистом, кто, дебютируя, смог забить уже ко второй минуте матча. Подобным могут похвастаться Андреас Меллер и Эльяким Мангала.

И в-третьих, норвежец стал вторым в ЛЧ, кто, не достигнув 20 лет отметился двумя и более голами в дебютном матче. Опередил Холанда - Руни.

Напомним, на "золотом" для молодежной сборной Украины Чемпионате мира-2019 (U-20) Холанд забил 9 мячей в одном матче, поставив рекорд чемпионатов.

Обзор матча "Зальцбург" - "Генк" - на официальном сайте УЕФА.