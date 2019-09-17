Итальянского журналиста уволили за расистские высказывания о 10 бананах в адрес Лукаку

Фото: EPA/UPG Ромелу Лукаку

"Si vas uno contra uno estás muerto y caes al suelo. Ahora, si tienes 10 plátanos para darle de comer...". Se llama Luciano Passirani y deseamos que le metan en una jaula pic.twitter.com/xyu0H0txB4 — David F. Sanchidrián (@AS_Sanchidrian) 16 сентября 2019 г.

Итальянский журналист был уволен с телевидения за оскорбление нападающего "Интера" Ромелу Лукаку, сообщается в Твиттере."Если во время матча он выйдет с вами один на один, то вы упадете замертво. Вы можете спастись, если у вас есть 10 бананов, чтобы накормить его", - заявил журналист во время шоу на канале TopCalcio24.

После инцидента директор канала извинился за слова коллеги и пообещал, что он больше работать в эфире не будет.

Напомним, во время поединка 2-го тура Серии А против "Кальяри" Лукаку подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов команды из столицы острова Сардиния.

Лукаку перешел в "Интер" прошлым летом из "Манчестер Юнайтед".

Бельгиец уже провел три матча в составе "нерадзурри", в которых забил два гола.