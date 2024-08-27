Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території

Діалог із Росією про закінчення війни наразі неможливий. З Володимиром Путіним зараз неможливі компроміси, а діалог – порожній і беззмістовний.
Бо Путін не хоче дипломатичного закінчення війни. Про це сказав президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024".
"Він готов дипломатично – немов – але віддати йому 30% нашої землі", – сказав він.
- За словами українського президента, представники Росії, якщо захочуть, то зможуть взяти участь в другому Саміті миру.
- Неможливість прямих переговорів із Путіним Володимир Зеленський раніше закріпив указом.