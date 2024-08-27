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Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території

Діалог з цією людиною неможливий. 

Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Діалог із Росією про закінчення війни наразі неможливий. З Володимиром Путіним зараз неможливі компроміси, а діалог – порожній і беззмістовний.  

Бо Путін не хоче дипломатичного закінчення війни. Про це сказав президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024".

"Він готов дипломатично – немов – але віддати йому 30% нашої землі", – сказав він. 

  • За словами українського президента, представники Росії, якщо захочуть, то зможуть взяти участь в другому Саміті миру.
  • Неможливість прямих переговорів із Путіним Володимир Зеленський раніше закріпив указом. 
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