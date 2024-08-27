Ще 11 дітей повернулися в Україну із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили у пресслужбі "Save Ukraine".

"Завдяки невтомній роботі Save Ukraine та наших партнерів Bring Kids Back UA ця складна місія порятунку мала успіх. Загалом нам вдалося повернути вже 477 дітей", – наголосили в організації.

Також поділилися історіями повернених дітей та їхніх батьків.

Зокрема, розповіли історію Ганни, сина якої місяць тому врятували із ТОТ.

Тоді хлопець повідомив, що його матір схопили агенти ФСБ і вивезли у невідомому напрямку. Залишившись сам на сам з ворогом, він розумів, що може стати наступною жертвою.

"Ми змогли визволити Ганну. Від неї ми дізналися про умови утримання в полоні. Прикута до ліжка в підвалі разом з іншими жінками, вона зазнала нелюдських тортур струмом та жорстоких побоїв. Не отримавши бажаної інформації, окупанти вивезли Ганну із зав’язаними очима і кинули напризволяще без телефону, грошей та документів. Сьогодні Ганна нарешті у безпеці", – зазначили в організації.

Також серед врятованих:

13-річна дівчина, що перебувала у бабусі на окупованій території, нарешті зустрінеться з мамою, яку не бачила з початку повномасштабної війни. росіяни постійно проводили обшуки у них вдома, намагаючись знайти зброю і “заборонені” українські матеріали. У школі запровадили обов’язкові лінійки з російським гімном, а на уроках історії стверджували, що “України ніколи не існувало”. Дівчина усвідомлювала, що її будь-якої миті можуть забрати до інтернату через відсутність російських документів. Вона зізнається: коли побачила синьо-жовтий прапор на кордоні, то відчула величезне полегшення.

Подружжя з двома дітьми 7 і 13 років. Родина пережила обшуки, погрози й приниження. І весь час перебувала у постійному страху, що окупанти можуть відібрати дітей. Батьки навіть не відпускали їх до школи та дитсадка, оскільки боялися, що вони можуть звідти не повернутись. Після довгих місяців під окупацією вони знову ступили на вільну українську землю.

13-річна дівчина, яка після смерті матері залишилася під опікою вітчима, що відкрито підтримував окупантів. Дві старші сестри під впливом пропаганди розірвали з нею будь-які зв’язки, дізнавшись про бажання повернутися в Україну. Шкільне життя теж перетворилося на випробування: нові “патріотичні” уроки з проросійською риторикою стали частиною навчального процесу, а деяких активних старшокласників відправляли до юнармії. Після 6 років розлуки дівчинка зі сльозами радості нарешті обійняла іншу сестру, яка приїхала забрати її додому.

14-річний хлопець та його 10-річна сестра, що пережили жахіття окупації разом зі своєю родиною. Їхній старший брат, колишній АТОвець, став мішенню для ФСБ. Окупанти жорстоко допитували його, намагаючись зламати та завербувати. Одного дня, коли росіяни увірвалися до їхнього дому і почали знову бити брата, хлопець не витримав: схопив палицю і кинувся на його захист. Цей відчайдушний вчинок став моментом істини для всієї родини. Побачивши, що навіть дитина здатна чинити опір, вони відчули, що можуть протистояти злу, попри страх та погрози.

21 серпня Україна повернула з російської окупації ще 12 дітей.