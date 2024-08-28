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В Україні завершилася програма безкоштовного обміну лампочок

Громадяни отримали 40 мільйонів енергоефективних ламп.

В Україні завершилася програма безкоштовного обміну лампочок
Фото: http://energomir.net

Державна програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи, яку запустили в січні 2023 року, закінчилася. 

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

За цей час вдалося обміняти 40 млн лампочок, хоча спочатку говорили про 50 млн.

Програма стартувала наприкінці січня 2023 року у відділеннях Укрпошти в обласних центрах та великих містах. Через тиждень українці мали можливість обмінювати лампи в містах районного значення, а ще за два – у найвіддаленіших селах

Завдяки розгалуженій мережі відділень Укрпошти був організований обмін ламп серед широкого кола населення. Згодом до програми приєдналися також юридичні особи, як дитячі школи, садочки, медичні заклади та ОСББ.

"Українці міняли традиційні лампи розжарювання на енергоощадні, допомагаючи країні зберігати електроенергію. Найактивнішими регіонами стали Київська область, де було замінено 4,2 млн ламп, Львівська – 3,2 млн, Дніпропетровська – 3,1 млн та Харківська – 2,3 млн", - зазначили в Мінекономіки.

Кожен українець мав можливість обміняти до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість LED-ламп безпосередньо у відділеннях "Укрпошти" або зробивши попереднє замовлення у застосунку "Дія"

40 млн LED-ламп були надані Україні Євросоюзом в межах програми, фінансованої ЄС, для підтримки української енергетики. 

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