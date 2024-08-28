Сьогодні, 28 серпня, вперше атаки дронів зазнала Кіровська область Росії.
Є влучання у склад із нафтопродуктами на комбінаті "В’ятка"у місті Котельнич (більше ніж 1100 км від України).
Місцевий губернатор підтвердив факт атаки, однак каже, що жертв і займання немає.
Російські телеграм-канали пишуть, що один із дронів ударив у кришку резервуара, другий безпілотник нібито влучив у порожню цистерну.
Однак за словами очевидців на відео, дронів було щонайменше три.
- Сьогодні дрони ГУР уразили нафтобазу в Ростовській області. Уражено нафтобазу "Атлас" в районі населеного пункту Каменськ-Шахтинський.
- Ввечері 20 серпня на нафтобазі в Пролетарську у Ростовській області Росії вибухнула чергова ємність з пальним. Пожежа на цій нафтобазі триває досі.