Нафтобаза знаходиться на відстані більш ніж 1100 км від України.

Сьогодні, 28 серпня, вперше атаки дронів зазнала Кіровська область Росії.

Є влучання у склад із нафтопродуктами на комбінаті "В’ятка"у місті Котельнич (більше ніж 1100 км від України).

Місцевий губернатор підтвердив факт атаки, однак каже, що жертв і займання немає.

Російські телеграм-канали пишуть, що один із дронів ударив у кришку резервуара, другий безпілотник нібито влучив у порожню цистерну.

Однак за словами очевидців на відео, дронів було щонайменше три.