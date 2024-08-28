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Вперше дрони атакували Кіровську область Росії. Безпілотники вдарили по складу нафтопродуктів

Нафтобаза знаходиться на відстані більш ніж 1100 км від України.

Вперше дрони атакували Кіровську область Росії. Безпілотники вдарили по складу нафтопродуктів
Фото: скріншот

Сьогодні, 28 серпня, вперше атаки дронів зазнала Кіровська область Росії. 

Є влучання у склад із нафтопродуктами на комбінаті "В’ятка"у місті Котельнич (більше ніж 1100 км від України).

Місцевий губернатор підтвердив факт атаки, однак каже, що жертв і займання немає.

Російські телеграм-канали пишуть, що один із дронів ударив у кришку резервуара, другий безпілотник нібито влучив у порожню цистерну.

Однак за словами очевидців на відео, дронів було щонайменше три.

  • Сьогодні дрони ГУР уразили нафтобазу в Ростовській області. Уражено нафтобазу "Атлас" в районі населеного пункту Каменськ-Шахтинський.
  • Ввечері 20 серпня на нафтобазі в Пролетарську у Ростовській області Росії вибухнула чергова ємність з пальним. Пожежа на цій нафтобазі триває досі.
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