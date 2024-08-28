ВАКС призначив очільнику Антимонопольного комітету Кириленку заставу (уточнено)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку заставу, повідомляє "Суспільне" із зали суду. Спершу журналісти повідомили, що його помістили під варту з можливістю застави, але згодом уточнили, що суд визначив лише заставу.
Кириленко повинен внести заставу у розмірі 30 млн грн. За інформацією Центру протидії корупції, Спеціалізована антикорпрокуратура оскаржуватиме рішення.
За даними ЦПК, суддя, який розглядав призначення запобіжного заходу, сказав, що матеріали не містять докази того, що Кириленко може внести заставу в 131 млн грн, як просив прокурор.
- Кириленко отримав підозру 14 серпня. Його звинувачують у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.
- За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
- САП і НАБУ взялися розслідувати нерухомість Кириленко на 70 млн грн у березні цього року після появи розслідування "Схем".