ВАКС призначив очільнику Антимонопольного комітету Кириленку заставу (уточнено)

Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку заставу, повідомляє "Суспільне" із зали суду. Спершу журналісти повідомили, що його помістили під варту з можливістю застави, але згодом уточнили, що суд визначив лише заставу.

Кириленко повинен внести заставу у розмірі 30 млн грн. За інформацією Центру протидії корупції, Спеціалізована антикорпрокуратура оскаржуватиме рішення.

За даними ЦПК, суддя, який розглядав призначення запобіжного заходу, сказав, що матеріали не містять докази того, що Кириленко може внести заставу в 131 млн грн, як просив прокурор.