На Харківському і Краматорському напрямках ворог значно збільшив кількість атак

Є зростання й на інших напрямках.

Протягом доби відбулося 184 бойових зіткнення. Найважчою ситуація була на Покровському напрямку, також ворог був активний на Куп'янському, Торецькому, Курахівському напрямках. Росія завдала чотирьох ракетних ударів з 12 ракетами, 86 авіаударів (110 КАБ), провела понад 4300 обстрілів, зокрема 120 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському відбулося дев'ять зіткнень біля Глибокого, Стариці, Вовчанська і Липців. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському оборонці відбили 25 атак біля Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки і Стельмахівки.

"На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів", – повідомив речник.

На Сіверському росіяни чотири рази наступали біля Верхньокам'янського, Виїмки та Івано-Даріївки.

На Краматорському напрямку відбили 17 атак росіян неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщіївки, Іванівського.

На Торецькому Сили оборони відбили 23 атаки, зокрема, біля Нелипівки, Торецького і Нью-Йорка.

На Покровському захисники відбили 55 атак окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Суха Балка, Новолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка і Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони зупинили 22 атаки ворога біля Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку росіяни сім разів наступали у бік Водяного, Вугледара, Пречистівки і Роздольного. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири атаки противника неподалік Малої Токмачки і Роботиного.

"На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника", – додав речник Генштабу.