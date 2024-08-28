Під завалами готелю в Кривому Розі знайшли четверту жертву. Рятувальна операція завершена

Під завалами готелю в Кривому Розі, який обстріляла Росія, знайшли тіло четвертого загиблого. Пошукові роботи завершили, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак. У місті 28 серпня оголосили День жалоби.
Протягом вечора й сьогоднішнього ранку російська армія била в області по Нікопольському району. Удари по ньому фактично не вщухають.
За даними ОВА, загиблих і поранених внаслідок цих ударів немає.
Росіяни стріляли з важкої артилерії та "Градів", били дронами-камікадзе і скинули снаряди з безпілотника.
Цілили по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
"Пошкоджені інфраструктура, нежитлова будівля і спортклуб. Знищена господарська споруда. Сталася пожежа", – повідомив Лисак.
- Учора вночі російська армія вдарила по готелю в Кривому Розі. Станом на ранок було відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених, але під завалами перебували інші люди.
- За декілька днів до цього росіяни вдарили по готелю Краматорська, в якому перебували іноземні та українські журналісти.