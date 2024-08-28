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Під завалами готелю в Кривому Розі знайшли четверту жертву. Рятувальна операція завершена

Увечері й вранці росіяни били по іншому району області. 

Під завалами готелю в Кривому Розі знайшли четверту жертву. Рятувальна операція завершена
Росіяни обстріляли готель у Кривому Розі
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Під завалами готелю в Кривому Розі, який обстріляла Росія, знайшли тіло четвертого загиблого. Пошукові роботи завершили, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак. У місті 28 серпня оголосили День жалоби. 

Протягом вечора й сьогоднішнього ранку російська армія била в області по Нікопольському району. Удари по ньому фактично не вщухають.

За даними ОВА, загиблих і поранених внаслідок цих ударів немає.

Росіяни стріляли з важкої артилерії та "Градів", били дронами-камікадзе і скинули снаряди з безпілотника. 

Цілили по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. 

"Пошкоджені інфраструктура, нежитлова будівля і спортклуб. Знищена господарська споруда. Сталася пожежа", – повідомив Лисак. 

  • Учора вночі російська армія вдарила по готелю в Кривому Розі. Станом на ранок було відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених, але під завалами перебували інші люди.
  • За декілька днів до цього росіяни вдарили по готелю Краматорська, в якому перебували іноземні та українські журналісти. 
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