Головне за вівторок, 27 серпня: бої на Покровському напрямку, форум "Україна 2024. Незалежність"

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла, операція в Курській області. Яким запам’ятається 916-й день повномасштабної війни.

Курський наступ Сил оборони зупинив наступ Росії на Харківському напрямку. Була інформація про створення буферних зон на півночі, і в планах ворога могли бути і Сумська, і Чернігівська області, сказав президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Президент також повідомив про існування плану перемоги України. Повністю він його представить президенту США, оскільки від того залежить успіх плану – чи дадуть нам те, що потрібно, чи ні, чи зможемо ми вільно використовувати те, що потрібно. План Джо Байдену Зеленський хоче представити уже в вересні, але також вважає правильним передати його Камалі Гарріс та Дональду Трампу, які боротимуться на виборах.

"Курщина входить у наш план перемоги. Один з напрямків, частина якого вже зроблена – це Курщина. Другий напрямок –

На Торецькому напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Росіяни атакували позиції українських підрозділів біля Нью-Йорка та Торецька. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 36 боїв у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 серпня – в новині.

У Кривому Розі кількість загиблих унаслідок нічної атаки збільшилася до трьох. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

У місті понівечені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто.

Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої зупиняється обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами і єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами, повідомляє "Економічна правда".

Докладніше – в новині.

Завтра, 28 серпня, в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки відключень. Діятимуть дві черги, повідомили в "Укренерго".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!