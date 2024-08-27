​Окупанти за день обстріляли 10 громад Сумщини (ілюстративне фото)

Сьогодні, 27 серпня, російських обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Березівська, Сумська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Краснопільська, Шалигинська, Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 290 вибухів.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з артилерії, мінометів, КАБами та дронами.

По Есманьській громаді ворог бив КАБами, дронами та мінометом.

Великописарівську громаду окупанти вдарили артилерією. мінометами, гранатометами та дронами.

Сумську громаду армія РФ атакувала БПЛА типу “Ланцет”, а Новослобідську - FPV-дроном.

По Березівській та Глухівській громадам російські військові вдарили КАБами, а по Білопільській - КАБами та мінометами.

На Шалигинську громаду росіяни скинули КАБ, також громаду обстріляли із РСЗВ та мінометів.

Середино-Будську громаду російська армія атакувала FPV-дронами та мінометами.