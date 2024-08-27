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У Покровську і громаді подовжили комендантську годину

Обмеження на пересування діятимуть із 15.00 по 11.00.

У Покровську і громаді подовжили комендантську годину
наслідки російського обстрілу Покровська на Донеччині
Фото: Іван Федоров

У Покровську і громаді буде довга комендантська година.

Відповідне розпорядження підписав очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, із 28 серпня обмеження на пересування діятимуть із 15.00 по 11.00. 

"Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте", - додав Філашкін.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час прямого включення на форумі "Україна 2024. Незалежність" повідомив, що Росія перекинула десятки тисяч окупантів на Курський напрямок, але все ще концентрується на Покровському.
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