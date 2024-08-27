У Покровську і громаді подовжили комендантську годину

Обмеження на пересування діятимуть із 15.00 по 11.00.

У Покровську і громаді буде довга комендантська година.

Відповідне розпорядження підписав очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, із 28 серпня обмеження на пересування діятимуть із 15.00 по 11.00.

"Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте", - додав Філашкін.