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У трьох громадах Донеччини посилили комендантську годину

У всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади – з 17:00 до 9:00.

У трьох громадах Донеччини посилили комендантську годину
Фото: Донецька ОВА

На Донеччині посилили комендантську годину. 

Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади — з 17:00 до 9:00.

"Відповідне розпорядження підписав вчора — сьогодні воно вступає в дію. Закликаю всіх жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається в області — дотримуватися комендантської години", зазначив Філашкін. 

Нещодавно посилили комендантську годину в Курахівці та Гірнику Курахівської громади. Перед цим запровадили нові обмеження у Мирнограді та Селидовому.

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