Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров заявив, що Україна інвестувала у свою оборонну індустрію 7 млрд доларів

Зокрема, Міноборони інвестувало в дрони, РЕБ, наземні роботизовані комплекси.

Умєров заявив, що Україна інвестувала у свою оборонну індустрію 7 млрд доларів
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Рустем Умєров під час форуму “Україна 2024. Незалежність” заявив, що Україна інвестувала у свою оборонну індустрію 7 млрд доларів. 

За його словами, вдалося розробили довгострокове планування. Йдеться про модель Future force, яка буде існувати, коли Україна буде в НАТО. Також розроблено короткострокові і середньострокові плани, які дають можливість мати оборонні, стабілізаційні і наступальні дії. 

Як зазначив міністр, також робота йшла в питанні боротьби з корупцією, питаннях закупівель та інвестування.

“Створено агенції, які працюють як у тиловому напрямку, так і в оборонних закупівлях. Тобто летальних і нелетальних. Ми разом з урядом і Верховною Радою інвестували в оборонну індустрію. Наші інвестиції сягають більше 7 млрд доларів”, – повідомив Умєров. 

За словами Умєрова, ці інвестиції забезпечили дуже величезну підтримку, коли Україна недоотримувала міжнародну технічну допомогу. 

Щодо військових технологій Міноборони інвестувало в дрони, РЕБ, наземні роботизовані комплекси, створення єдиного реєстру призовників і системи ситуаційної обізнаності. 

Крім Резерв+, Армія+, міністр оборони сподівається, що скоро буде створено Ветеран+.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies