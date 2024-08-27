Умєров заявив, що Україна інвестувала у свою оборонну індустрію 7 млрд доларів

Міністр оборони Рустем Умєров під час форуму “Україна 2024. Незалежність” заявив, що Україна інвестувала у свою оборонну індустрію 7 млрд доларів.

За його словами, вдалося розробили довгострокове планування. Йдеться про модель Future force, яка буде існувати, коли Україна буде в НАТО. Також розроблено короткострокові і середньострокові плани, які дають можливість мати оборонні, стабілізаційні і наступальні дії.

Як зазначив міністр, також робота йшла в питанні боротьби з корупцією, питаннях закупівель та інвестування.

“Створено агенції, які працюють як у тиловому напрямку, так і в оборонних закупівлях. Тобто летальних і нелетальних. Ми разом з урядом і Верховною Радою інвестували в оборонну індустрію. Наші інвестиції сягають більше 7 млрд доларів”, – повідомив Умєров.

За словами Умєрова, ці інвестиції забезпечили дуже величезну підтримку, коли Україна недоотримувала міжнародну технічну допомогу.

Щодо військових технологій Міноборони інвестувало в дрони, РЕБ, наземні роботизовані комплекси, створення єдиного реєстру призовників і системи ситуаційної обізнаності.

Крім Резерв+, Армія+, міністр оборони сподівається, що скоро буде створено Ветеран+.