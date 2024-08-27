Винищувачі F-16 уже задіювали для відбиття російської масованої атаки

Україна вже задіювала винищувачі F-16 для відбиття масованої російської атаки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Він подякував партнерам за надання цих винищувачів. Однак наголосив, що отриманої кількості не досить.

Президент також подякував за новий пакет американської допомоги.

"Цей пакет ми маємо отримати вже після Байдена", – сказав він.

Володимир Зеленський також сказав, що лідери інших країн намагаються не піднімати з ним питання дозволу бити по російських цілях далекобійним озброєнням.

"Олімпіада закінчилася, пінг-понг залишився", – сказав він.