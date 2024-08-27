Сирський: Україна зараз контролює 1294 квадратних км у Курській області – це 100 населених пунктів

Україна за час курської операції взяла під контроль 1294 квадратних кілометри – це сто населених пунктів, сказав головнокомандувач Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Сили оборони взяли в полон 594 російських військових. Ворог намагається протидіяти і стягує війська, зокрема з інших напрямків.

"Намагається створити кільце оборони довкола нашого наступального угруповання, планує контрнаступальні дії", – повідомив Сирський.

Подальші дії української армії на цьому напрямку залежатимуть від оперативної обстановки.

Головком також назвав цілі операції.

"Кожного дня Російська Федерація з курського напрямку обстрілювала наші прикордонні села. Ми мали численні втрати, зруйновані десятки населених пунктів. Крім того, противник зосереджував на цьому напрямку значну частину своїх військ і планував проведення наступальної операції на цьому напрямку. З метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з Російської Федерації, захисту цивільних об'єктів у Сумській області та випередження противника 6 серпня Сили оборони почали проведення наступальної операції на курському напрямку", – пояснив він.