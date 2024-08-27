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Сирський: Україна зараз контролює 1294 квадратних км у Курській області – це 100 населених пунктів

Також Сили оборони поповнили обмінний фонд. 

Сирський: Україна зараз контролює 1294 квадратних км у Курській області – це 100 населених пунктів
Повітряні Сили завдали удару по взводному опорному пункту в Курській області
Фото: Скріншот з відео

Україна за час курської операції взяла під контроль 1294 квадратних кілометри – це сто населених пунктів, сказав головнокомандувач Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Сили оборони взяли в полон 594 російських військових. Ворог намагається протидіяти і стягує війська, зокрема з інших напрямків.

"Намагається створити кільце оборони довкола нашого наступального угруповання, планує контрнаступальні дії", – повідомив Сирський. 

Подальші дії української армії на цьому напрямку залежатимуть від оперативної обстановки. 

Головком також назвав цілі операції.

"Кожного дня Російська Федерація з курського напрямку обстрілювала наші прикордонні села. Ми мали численні втрати, зруйновані десятки населених пунктів. Крім того, противник зосереджував на цьому напрямку значну частину своїх військ і планував проведення наступальної операції на цьому напрямку. З метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з Російської Федерації, захисту цивільних об'єктів у Сумській області та випередження противника 6 серпня Сили оборони почали проведення наступальної операції на курському напрямку", – пояснив він. 

  • Київ офіційно повідомив про проведення курської операції 12 серпня. На підконтрольних ділянках створюють військову комендатуру – для підтримання правопорядку та забезпечення потреб цивільних.
  • 24 лютого Україна провела перший обмін захоплених на курському напрямку росіян. Вона обміняла строковиків. 
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