Сирський обговорив з генеральним інспектором Бундесверу посилення ППО України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з генеральним інспектором німецького Бундесверу посилення ППО України.

Про це Сирський повідомив у соцмережах.

“Мав телефонну розмову з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Поінформував мого німецького колегу про поточну ситуацію на фронті. Детально обговорили подальшу співпрацю. Особливу увагу приділили посиленню нашої ППО, оскільки росія продовжує терористичні атаки на українські міста, цивільну та енергетичну інфраструктуру”. – йдеться у повідомленні.

Сирський подякував за чітку і послідовну підтримку України та її Збройних Сил.

Зазначимо, вранці Повітряні сили повідомили, що вночі Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 60 ударних безпілотників. 10 ворожих безпілотників локаційно втачені, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України.

Зокрема, внаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені. Станом на ранок рятувальна операція триває.

Президент Зеленський пообіцяв Росії відповідь на цей та всі інші удари.