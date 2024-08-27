Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

В Одесі блискавка влучила в купол храму Свято-Іверського чоловічого монастиря, після чого спалахнула пожежа.

Про це повідомило Управління ДСНС в Одеській області.

"Сьогодні зранку в місті Одесі, по вулиці Небесної сотні, виникло загоряння купола храму чоловічого монастиря. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Складність гасіння пожежі полягала в відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту. Вогнеборці встановили автоколінчатий підйомник, з якого вдалось швидко ліквідувати пожежу та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю.

Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Від ДСНС залучались 49 вогнеборців.