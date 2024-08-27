«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі внаслідок влучання блискавки загорівся купол Свято-Іверського чоловічого монастиря

Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

В Одесі внаслідок влучання блискавки загорівся купол Свято-Іверського чоловічого монастиря
В Одесі внаслідок влучання блискавки загорівся купол храму
Фото: ДСНС

В Одесі блискавка влучила в купол храму Свято-Іверського чоловічого монастиря, після чого спалахнула пожежа.

Про це повідомило Управління ДСНС в Одеській області.

"Сьогодні зранку в місті Одесі, по вулиці Небесної сотні, виникло загоряння купола храму чоловічого монастиря. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Складність гасіння пожежі полягала в відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту. Вогнеборці встановили автоколінчатий підйомник, з якого вдалось швидко ліквідувати пожежу та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю.  

Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Від ДСНС залучались 49 вогнеборців. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies