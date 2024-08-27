Deep State: Росія окупувала Птиче і просунулася біля інших населених пунктів у районі Покровська

Російська армія окупувала Птиче – селище Покровського району Донецької області, а також просунулася в бік Піщаного і Калинового та інших населених пунктів.

Є просування окупантів у Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях. Про це йдеться у даних мапи Deep State.

Фото: скрін Deep State

Ці населені пункти належать до Покровського напрямку – напрямку, що залишається найважчим уже протягом багатьох місяців. Окупація Покровська є головною метою росіян після провалу наступу на Харків, вважає український президент.