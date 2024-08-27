Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі російський удар "шахедами" уночі вбив двох людей, четверо поранені (оновлено)

Ворог застосував близько семи дронів по обласному центру і району. 

У Запоріжжі російський удар "шахедами" уночі вбив двох людей, четверо поранені (оновлено)
БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.
Фото: скріншот з відео YouTube IMA Media

У Запоріжжі та районі внаслідок нічного удару "шахедами" 27 серпня загинули двоє, ще четверо людей поранені. Загалом в області вчора та вночі ворог убив трьох людей, п'ятьох поранив. 

За попередніми даними, ворог вдарив сімома БпЛА на території Запорізького района та самого міста. Про це повідомили в Запорізькій ОВА. 

Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, поранені четверо. 

"Вночі росіяни атакували Запорізьку область «шахедами». Зруйновані будинки, сталися пожежі", – йдеться у повідомленні ОВА. 

Наразі у лікарні четверо постраждалих:

  • 86-річна жінка у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла
  • чоловік 59 років у стані середньої тяжкості
  • дві жінки – 30 та 56 років – з легкими травмами. 

Двоє людей – чоловік і жінка – загинули.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies