У Запоріжжі російський удар "шахедами" уночі вбив двох людей, четверо поранені (оновлено)

У Запоріжжі та районі внаслідок нічного удару "шахедами" 27 серпня загинули двоє, ще четверо людей поранені. Загалом в області вчора та вночі ворог убив трьох людей, п'ятьох поранив.
За попередніми даними, ворог вдарив сімома БпЛА на території Запорізького района та самого міста. Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, поранені четверо.
"Вночі росіяни атакували Запорізьку область «шахедами». Зруйновані будинки, сталися пожежі", – йдеться у повідомленні ОВА.
Наразі у лікарні четверо постраждалих:
- 86-річна жінка у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла
- чоловік 59 років у стані середньої тяжкості
- дві жінки – 30 та 56 років – з легкими травмами.
Двоє людей – чоловік і жінка – загинули.
Вибухова хвиля та уламки пошкодили приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.
- Сьогодні у Кривому Розі ворог вдарив по готелю – за даними на ранок, двоє людей загинули, п'ятеро травмовані. Протягом ночі росіяни атакували українські міста дронами і ракетами. Вранці ворог випустив балістику на Київську область.
- Учора Росія провела намасованішу повітряну атаку: випустила 236 ракет і дронів. ППО збила 201 повітряну ціль.