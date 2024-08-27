У Запоріжжі російський удар "шахедами" уночі вбив двох людей, четверо поранені (оновлено)

Ворог застосував близько семи дронів по обласному центру і району.

БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.

У Запоріжжі та районі внаслідок нічного удару "шахедами" 27 серпня загинули двоє, ще четверо людей поранені. Загалом в області вчора та вночі ворог убив трьох людей, п'ятьох поранив.

За попередніми даними, ворог вдарив сімома БпЛА на території Запорізького района та самого міста. Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, поранені четверо.

"Вночі росіяни атакували Запорізьку область «шахедами». Зруйновані будинки, сталися пожежі", – йдеться у повідомленні ОВА.

Наразі у лікарні четверо постраждалих:

86-річна жінка у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла

чоловік 59 років у стані середньої тяжкості

дві жінки – 30 та 56 років – з легкими травмами.

Двоє людей – чоловік і жінка – загинули.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.