У Києві внаслідок падіння уламків трапилися пожежі в різних районах

У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків у лісопарковій зоні сталося загоряння лісової підстилки. Вогонь охопив до 50 квадратних метрів.
Даних про постраждалих немає. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram.
"Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста. Внаслідок чого виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 м2. Інформація про постраждалих відсутння. В Києві триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях!" – написав він.
Станом на 7:19 у столиці вже оголосили відбій.
Окрім того, уламки впали і в Деснянському районі – також в лісопарковій зоні. На цьому місці теж спалахнула пожежа. Поранених немає.
- Росія другу ніч поспіль атакує українців дронами і ракетами. Вчора вона провела наймасштабніший удар – випустила 236 ракет і БпЛА. Захисники змогли збити 201.
- Сьогодні вночі росіяни знову націлилися на різні регіони. Вони вдарили по готелю Кривого Рогу – є загиблі та поранені, під завалами можуть бути ще люди. Також близько семи дронів атакували Запоріжжя і район. Одна людина загинула, поранені двоє.