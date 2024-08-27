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У Києві внаслідок падіння уламків трапилися пожежі в різних районах

Інформації про потерпілих немає. 

У Києві внаслідок падіння уламків трапилися пожежі в різних районах
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків у лісопарковій зоні сталося загоряння лісової підстилки. Вогонь охопив до 50 квадратних метрів.

Даних про постраждалих немає. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram.

"Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону  в Дніпровському районі міста. Внаслідок чого виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 м2. Інформація про постраждалих відсутння. В Києві триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях!" – написав він. 

Станом на 7:19 у столиці вже оголосили відбій.

Окрім того, уламки впали і в Деснянському районі – також в лісопарковій зоні. На цьому місці теж спалахнула пожежа. Поранених немає. 

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