В бою з російськими окупантами загинув актор Дніпровського національного театру імені Шевченка

Андрію Касьянову було 27 років.

На війні проти російських окупаційних військ загинув український актор Андрій Касьянов.

Про це повідомила пресслужба Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка.

“Сьогодні колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Велике горе об’єднало всіх нас – загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру

Андрій Касьянов”, - йдеться у повідомленні.

Андрій Касьянов народився 30 січня 1997 року.

Однією з його останніх театральних робіт стала роль грузинського художника Ніко Піросмані у виставі "Мільйон червоних троянд", повідомляє “УП Життя”.