ДСНС: унаслідок масованої атаки Росії в Україні загинули сім людей

Ще 47 поранені, серед них - четверо дітей.

Від масованої атаки Росії 26 серпня в Україні загинули сім осіб.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Двоє із них померли у лікарні. Поранені 47 людей, з них - четверо діти 2014, 2017 та 2024 років народження.

Наразі рятувальники завершили розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку.

Також ліквідували 22 пожежі і врятували двох людей.