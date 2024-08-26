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ДСНС: унаслідок масованої атаки Росії в Україні загинули сім людей

Ще 47 поранені, серед них - четверо дітей.

ДСНС: унаслідок масованої атаки Росії в Україні загинули сім людей
ліквідація масованої атаки Росії 26 серпня 2024 року

Від масованої атаки Росії 26 серпня в Україні загинули сім осіб.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Двоє із них померли у лікарні. Поранені 47 людей, з них - четверо діти 2014, 2017 та 2024 років народження.

Наразі рятувальники завершили розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку.

Також ліквідували 22 пожежі і врятували двох людей.

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