ДСНС: унаслідок масованої атаки Росії в Україні загинули сім людей

Від масованої атаки Росії 26 серпня в Україні загинули сім осіб.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Двоє із них померли у лікарні. Поранені 47 людей, з них - четверо діти 2014, 2017 та 2024 років народження.
Наразі рятувальники завершили розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку.
Також ліквідували 22 пожежі і врятували двох людей.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що 26 серпня Росія вдарила по Україні щонайменше 127 ракетами і 109 дронами.
- Повітряні сили зазначили, що 102 ракети і 99 БпЛА вдалося збити.