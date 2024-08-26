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Зеленський заявив, що готують Росії відповідь на атаку 26 серпня

Президент знову закликав партнерів надати дозвіл бити далекобійною зброєю по території РФ.

Зеленський заявив, що готують Росії відповідь на атаку 26 серпня
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський анонсував відповідь Росії за масовану атаку по Україні 26 серпня.

Про це глава держав сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і щодо застосування F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно", - сказав Зеленський.

Він розповів, що серед районів запуску ворожих цілей - повітряний простір Курської, Бєлгородської та інших прикордонних регіонів Росії, також акваторія Чорного моря і окупованого Криму.

Президент знову закликав партнерів надати дозвіл використовувати далекобійну зброю по території РФ.

"Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності – до необхідності дати нашим Силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень – очікуємо далекобійності. І фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії зі знищення російської загрози на її ж території – це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності", - наголосив Зеленський.

  • Перед цим він повідомив, що 26 серпня Росія вдарила по Україні щонайменше 127 ракетами і 109 дронами.
  • Командувач Повітряних сил ЗСУ розповів, яким типом ракет атакувала РФ нашу державу і скільки повітряних цілей вдалося збити.
  • Під обстріл потрапила, зокрема, енергетична інфраструктура України. Наразі в регіонах запровадили графіки відключень.
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