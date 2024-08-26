Зеленський заявив, що готують Росії відповідь на атаку 26 серпня

Президент Володимир Зеленський анонсував відповідь Росії за масовану атаку по Україні 26 серпня.

Про це глава держав сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і щодо застосування F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно", - сказав Зеленський.

Він розповів, що серед районів запуску ворожих цілей - повітряний простір Курської, Бєлгородської та інших прикордонних регіонів Росії, також акваторія Чорного моря і окупованого Криму.

Президент знову закликав партнерів надати дозвіл використовувати далекобійну зброю по території РФ.

"Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності – до необхідності дати нашим Силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень – очікуємо далекобійності. І фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії зі знищення російської загрози на її ж території – це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності", - наголосив Зеленський.