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Зеленський повідомив про посилення Покровського напрямку

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ставки.

Зеленський повідомив про посилення Покровського напрямку
Наслідки російської атаки на Покровськ (Донеччина)
Фото: Донецька ОВА

На засіданні ставки Верховного головнокомандувача ухвалили рішення посилити Покровський напрямок.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, з приводу оборони міста доповідав головнокомандувач ЗСУ.

"Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", - зазначив глава держави.

  • За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 16.00 26 серпня було відомо про те, що у районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Пантелеймонівки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Мемрика, Михайлівки, Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб штурмувати українські позиції. В 14 локаціях боєзіткнення тривають досі.
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