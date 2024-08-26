Зеленський повідомив про посилення Покровського напрямку

На засіданні ставки Верховного головнокомандувача ухвалили рішення посилити Покровський напрямок.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
За його словами, з приводу оборони міста доповідав головнокомандувач ЗСУ.
"Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", - зазначив глава держави.
- За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 16.00 26 серпня було відомо про те, що у районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Пантелеймонівки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Мемрика, Михайлівки, Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб штурмувати українські позиції. В 14 локаціях боєзіткнення тривають досі.