Командувач Повітряних сил розповів, скільки російських цілей вдалося збити під час атаки у понеділок

Кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів про те, скільки ракет і дронів та якого типу випустила Росія по Україні 26 серпня і скільки вдалося збити. Усього радіотехнічні військ ПС виявили і супроводили 236 засобів повітряного нападу: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

Зокрема:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – РФ;

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей – рф. та з Криму;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – РФ;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ., Чауда – Крим.

У результаті протиповітряного бою збили 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Олещук додав, що кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.