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На Донеччині розширили зону для примусової евакуації сімей з дітьми

Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації. 

На Донеччині розширили зону для примусової евакуації сімей з дітьми
Ілюстративне фото
Фото: Національна поліція

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації. 

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС вирішили почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів:

  • Костянтинівська ТГ: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне
  • Селидівська ТГ: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

Звернутися з питань евакуації, кажуть в ОВА, можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).

Цілодобова «гаряча лінія» обласного кол-центру – 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

  • Станом на 20 серпня, 90 населених пунктів Донеччини евакуювали всіх дітей. Ще 4912 дітей залишається у 30 прифронтових населених пунктах Краматорського і Бахмутського районів.
  • Раніше також повідомлялося, що з окремих районів Донеччини проводитимуть евакуацію в примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками.
  • У Мирнограді Покровського району Донецької області будуть проводити подомовий обхід через випадки приховування батьками дітей від евакуації.
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