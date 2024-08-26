На Донеччині розширили зону для примусової евакуації сімей з дітьми

Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації.

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС вирішили почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів:

Костянтинівська ТГ: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне

Селидівська ТГ: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

Звернутися з питань евакуації, кажуть в ОВА, можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).

Цілодобова «гаряча лінія» обласного кол-центру – 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).