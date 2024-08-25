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​Наступ на Курськ: Сили оборони контролюють ще два населені пункти

Тривають активні бої біля ще одного.

​Наступ на Курськ: Сили оборони контролюють ще два населені пункти
Українські механізовані сили, які беруть участь в Курській загальновійськовій операції.
Фото: x.com/NHunter

Українські військові взяли під контроль ще два населені пункти у Курській області Росії.

Про це повідомив у вечірньому відеозверненні 15 серпня Володимир Зеленський.

Також глава держави розповів про просування українських підрозділів.

"Говорив щойно із Головкомом Сирським. Є просування наше в Курській області – від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль іще два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту", - сказав президент.

Зеленський повідомив також про нових полонених окупантів.

Крім того, ішлося про ситуацію на Донеччині. "Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне. Найбільше штурмів", - додав глава держави.

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