​Наступ на Курськ: Сили оборони контролюють ще два населені пункти

Українські військові взяли під контроль ще два населені пункти у Курській області Росії.
Про це повідомив у вечірньому відеозверненні 15 серпня Володимир Зеленський.
Також глава держави розповів про просування українських підрозділів.
"Говорив щойно із Головкомом Сирським. Є просування наше в Курській області – від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль іще два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту", - сказав президент.
Зеленський повідомив також про нових полонених окупантів.
Крім того, ішлося про ситуацію на Донеччині. "Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне. Найбільше штурмів", - додав глава держави.