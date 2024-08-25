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Окупанти атакували багатоповерхівку на Сумщині, є загиблі та поранені

Наслідки уточнюються.

Окупанти атакували багатоповерхівку на Сумщині, є загиблі та поранені
Сумська область, архівне фото
Фото: поліція Сумської області

Сьогодні вдень російські війська завдали авіаудару по Свеській громаді Шосткинського району, що на Сумщині. Зафіксовано три вибухи.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють всі необхідні служби.

Попередьно, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомлялося, сьогодні вночі російська армія вдарила по Верхньосироватській громаді Сумщини. Внаслідок ракетного удару поранені десятеро людей, з яких троє дітей.

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