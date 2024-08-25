Росіяни продовжують бомбардувати Сумщину, Донеччину і Курську область РФ. На фронті відбулося 68 боєзіткнень, - Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. На фронті, від початку доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні у прикордонних районах на півночі України від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Старикове, Уланове, Бачівськ, Ходине, Фотовиж, Голубівка, Славгород, Порозок та Попівка. До того ж, окупанти завдали бомбардувань, скинувши майже три десятки КАБів у райони населених пунктів Свеса, Дружба, Первомайське, Степанівка, Есмань, Студенок і Яструбине.

По території Курської області РФ росіяни продовжують бити з танків, ствольної артилерії і мінометів, а також бомбардують райони своїх же населених пунктів КАБами.

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки поблизу Липців і Вовчанська, де наразі ще триває бій.На Куп’янському напрямку ворог проводив сім атак у бік Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку розпочиналися 13 боїв. Противник штурмував позиції наших захисників неподалік Греківки, Дружелюбівки, Пролетарського, Першотравневого, Новосадового, Торського та Невського. Біля останнього ворог був найбільш активним - провів п’ять атак, бойові дії продовжуються.

На Сіверському напрямку українські захисники зупинили п’ять ворожих штурмів біля Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Спірного, Часового Яру та Андріївки. Загалом відбулося шість боєзіткнень, одне з яких досі продовжується. По Григорівці і Часовому Яру окупанти тричі били НАРами, випустивши близько двох десятків цих авіаракет.

На Торецькому напрямку загарбники атакували чотири рази, біля Торецька та Неліпівки. Всі штурми відбито.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 17 штурмових дій у районах семи різних населених пунктів. 11 з цих атак проходили біля Калинового та Новогродівки. Де, до того ж, ворог задіював для ударів вертольоти Ка-52. Сили оборони України стримують натиск військ рф та загалом відбили 13 атак, чотири боєзіткнення досі продовжуються. Також противник кидав КАБи по районах Олександрополя і Галицинівки.

На Курахівському напрямку загарбники 10 разів атакували поблизу Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку противник тричі штурмував наші позиції біля Водяного. Отримав жорстку відсіч. Двічі бив НАРами по Вугледару.

На Оріхівському і Придніпровському напрямках окупанти, залучивши авіацію, завдали двох авіаударів по районах Жереб’янок і Токарівки. Штурмів не проводили.