У комплексі наразі 59 будинків, кожен – на 75-80 квадратних метрів.

На Київщині побудували перше інклюзивне містечко для ветеранів. Сьогодні ключі від своїх нових осель передали 45 військовим, які під час бойових дій отримали суттєві поранення.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Реалізували проєкт за 9 місяців. За словами Кравченка, жодної копійки обласного чи державного бюджету не задіювали.

У комплексі наразі 59 будинків, кожен – на 75-80 квадратних метрів. Житло та земля, а це 4-5 соток, стануть власністю наших захисників та їхніх родин. Благодійники також допоможуть зробити ремонт в оселях, встановлять кухонні меблі та облаштують санвузли. Все - з урахуванням потреб ветеранів та для їх комфорту.

Будинки з просторими терасами, є вода, електрика, газ, каналізація. Тротуари та проїзди облаштовані так, щоб його мешканці легко пересувалися містечком. Є зона відпочинку, сквер, спортивні та дитячі майданчики, зони для барбекю, поштомат, добудовують укриття. Також там зведуть амбулаторію та магазин.

Фото: Київська ОДА

Також тут мешкатимуть захисники з різних військових підрозділів, а також родини загиблих. Зі своєї сторони КОВА орієнтувалася на підшефні бригади: 72 ОМБР, 114 ТРО, 3-тя штурмова, ГУР.

"Всіх кандидатів на проживання в містечку подавало командування військових підрозділів. Критерії такі: це бійці, які дістали поранення і не можуть більше проходити службу, мають сім’ю і не мають власного житла. КОВА бере на себе оформлення дітей у найближчі дитсадки та школи. Доставлятиме їх туди спеціальний автобус, який також придбали благодійники. Допоможемо і з працевлаштуванням та професійним перенавчанням", - зазначив Кравченко.

Він наголосив, що такі містечка мають бути в кожній області. Тож продовжується робота над пошуком благодійників та розширенням подібних проєктів.

Нагадаємо, раніше в Київській області відкрили два ветеранські хаби.