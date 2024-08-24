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Головнокомандувач ЗСУ нагородив українських захисників за бойові дії на Курському напрямку

Олександр Сирський подякував воїнам за сміливість і відданість українському народу.

Головнокомандувач ЗСУ нагородив українських захисників за бойові дії на Курському напрямку
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у День незалежності нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку.

Про це Головком повідомив у соцмережах.

"Сьогодні, у День Незалежності, нагородив наших хоробрих захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку. Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", — ідеться у повідомленні Головкома.

Генерал Олександр Сирський подякував воїнам за сміливість і відданість українському народу.

  • Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала генерал-полковнику Олександру Сирському – головнокомандувачу Збройних Сил України.
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