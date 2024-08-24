Головнокомандувач ЗСУ нагородив українських захисників за бойові дії на Курському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у День незалежності нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку.
Про це Головком повідомив у соцмережах.
"Сьогодні, у День Незалежності, нагородив наших хоробрих захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку. Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", — ідеться у повідомленні Головкома.
Генерал Олександр Сирський подякував воїнам за сміливість і відданість українському народу.
- Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала генерал-полковнику Олександру Сирському – головнокомандувачу Збройних Сил України.