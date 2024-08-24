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На Харківщині внаслідок обстрілів поранено трьох поліцейських

Окупанти завдавали ударів по населених пунктах Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

На Харківщині внаслідок обстрілів поранено трьох поліцейських
обстріли Харківщини
Фото: Національна поліція України

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули чотири людини, ще троє цивільних зазнали поранень. Також поранені троє поліцейських.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зокрема, окупанти завдавали ударів по населених пунктах Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

У селищі Козача Лопань дістали поранення троє поліціянтів, які працювали на місці обстрілу.

У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Ураган" постраждали три жінки. Ще двоє чоловіків загинули.

Село Богуславка окупанти обстріляли з авіації ФАБ-500. Загинули чоловік та жінка.

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