Сили оборони: ворог посилює штурмові групи на Харківському напрямку

На Харківському напрямку в районі Вовчанська росіяни почали посилювати штурмові групи. Ситуація на цій ділянці фронту напряжена.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків".

В ОТУ "Харків" зазначають, що на Харківському напрямку обстановка залишилася напруженою. Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, контратакують та проводять заходи для посилення стійкості оборони.

У Вовчанську російські окупанти продовжують активні штурмові дії, посилюють штурмові групи. Загарбники здійснили обстріли районів міста з важкої вогнеметної системи ТОС-1А та РСЗВ.

Біля села Глибоке противник посилив ведення повітряної розвідки із застосуванням дронів та заводить додатковий особовий склад на передові позиції.

Поблизу Лукʼянців ворог покращує систему звʼязку, провів заходи логістичного забезпечення. Продовжуються випадки відмов особового складу від виконання бойових та спеціальних завдань.

В районі Лукʼянців окупанти продовжують спроби покращити тактичне положення, налагоджуючи систему захисту зв'язку.

У районі Стариці противник проводить заміну бойової охорони, евакуацію втрат та заходи матеріально-технічного забезпечення.