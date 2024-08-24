Російська армія обстріляла Куп'янський район на Харківщині, четверо постраждалих

Рсійська армія атакувала село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали чотири жінки.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 12:00 год окупанти вдарили по с. Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждали чотири цивільні жінки, вони госпіталізовані до медичного закладу.

Ліквідація наслідків триває.

Через російські обстріли за минулу добу на Харквщині загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.