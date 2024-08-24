Зеленський присвоїв нові звання Сирському та іншим топвійськовим

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала генерал-полковнику Олександру Сирському – головнокомандувачу Збройних Сил України.
Відповідний указ він підписав 23 серпня. Також президент присвоїв звання іншим військовим.
Начальнику Генштабу, генерал-майору Анатолію Баргилевичу присвоїв звання генерал-лейтенанта.
Командувачу об'єднаних сил, бригадному генералу Андрію Гнатову – генерал-майора.
Заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України, бригадному генералу Володимиру Горбатюку – звання генерал-майора.
Командувачу Сил логістики Збройних Сил України, бригадному генералу Володимиру Карпенку – генерал-майора. Начальнику Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, бригадному генералу Комаренку Олександру – генерал-майора. Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, бригадному генералу Яковцю Олександру – генерал-майора, начальнику Апарату Голови Служби безпеки України, полковнику Олегу Головашу – бригадного генерала.