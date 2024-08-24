Зеленський присвоїв нові звання Сирському та іншим топвійськовим

Відповідний указ він підписав 23 серпня. Також президент присвоїв звання іншим військовим.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies