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Зеленський присвоїв нові звання Сирському та іншим топвійськовим

Відповідні укази опубліковані на сайті президента. 

Зеленський присвоїв нові звання Сирському та іншим топвійськовим
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала генерал-полковнику Олександру Сирському – головнокомандувачу Збройних Сил України.

Відповідний указ він підписав 23 серпня. Також президент присвоїв звання іншим військовим.

Начальнику Генштабу, генерал-майору Анатолію Баргилевичу присвоїв звання генерал-лейтенанта. 

Командувачу об'єднаних сил, бригадному генералу Андрію Гнатову – генерал-майора. 

Заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України, бригадному генералу Володимиру Горбатюку – звання генерал-майора. 

Командувачу Сил логістики Збройних Сил України, бригадному генералу Володимиру Карпенку – генерал-майора. Начальнику Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, бригадному генералу Комаренку Олександру – генерал-майора. Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, бригадному генералу Яковцю Олександру – генерал-майора, начальнику Апарату Голови Служби безпеки України, полковнику Олегу Головашу – бригадного генерала. 

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