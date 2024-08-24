Головне за ніч та ранок суботи, 24 серпня: День Незалежності, візит Анджея Дуди, операція в Курській області

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень , бої на Краматорському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від США.

Президент Володимир Зеленський привітав український народ із 33-ю річницею Незалежності.

«Дорогий народе!

Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території.

Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це – закономірність. Справедливість. Бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення. Сумщина. Могриця. Річка Псел. Кілька кілометрів від нашого кордону.

Кордону між Україною та неволею, між життям і смертю. Кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі».

Повний текст привітання Президента – в новині.

Із Днем Незалежності України військових привітав Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Ми — Збройні Сили України, і ми боремося за неї кожен день, кожну секунду. Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни — коли спалювали ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний», — сказав Сирський.

Також Головком наголосив, що боротьба за нашу Незалежність триває — на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога.

Докладніше – в новині.

До Києва у День незалежності України прибув польський президент Анджей Дуда. Про це повідомили в його канцелярії.

Польський президент візьме участь в урочистостях з нагоди свята. Поїздку заздалегідь не оголошували.

Попередній візит Анджея Дуди до Києва був у червні 2023. А в липні того року він приїжджав до Луцька.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Майже третина з яких — на Покровському напрямку.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням п’ятьох ракет, а також 74 авіаційних ударів, зокрема скинув 102 КАБи. Крім цього, здійснив 4074 обстріли, з них 138 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1249 дронів-камікадзе.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу і ОВТ противника, пункт управління, три засоби ППО, дві артилерійські системи, станцію РЕБ, понтонну переправу та ще один важливий об’єкт російських окупантів.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 22 спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 атаки противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції в Курській області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 606 490 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 24 серпня російські бомбардувальники Ту-22М3 випустили чотири крилаті ракети в район острова Зміїний. Російська армія також завдала авіаударів по Херсонській області.

«Уночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22. Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині», — зазначили у повітряних силах.

У Острогозькому районі Воронезької області Росії сталося загоряння на складі боєприпасів із подальшою детонацією.

Губернатор регіону розповів, що росіяни нібито відбили атаку дронів, усі БПЛА збили засобами ППО Втім у мережі є інформація про те, що у боєкомплект ворога поцілили ракетою, ймовірно, типу "Нептун".

Окупанти теж намагалися атакувати Україну ракетами: на півдні оголошувати повітряну тривогу через пуски з бортів Ту-22М3. Засоби ураження летіли в бік Одеської області, проте руйнувань в регіоні не зафіксовано: ракети, судячи з усього, впали у морі.

Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу в галузі безпеки для України, орієнтовна вартість якої становить 125 млн доларів. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Що входить до нового пакету допомоги – в новині.

Власник компанії "Автострада", що є підрядником робіт із ремонту перегону між станціями "Либідська" та "Деміївська" у київському метро, озвучив конкретні дати відновлення повноцінного руху Оболонсько-Теремківською гілкою.

Як пише "Економічна правда", Максим Шкіль прогнозує завершення усіх випробувань до 10 вересня. Якщо проблем не виникне, це означатиме, що вже з 15 вересня кияни зможуть знову діставатися Голосіївського району столиці без перешкод.

У ніч на 21 серпня перебудованим тунелем вперше проїхав тестовий потяг, який випробував габарити перегону - зауважень не було. До 29 серпня очікується завершення монтажу кабелів та електрозв'язку. Після цього залишиться переконатися у безпечності руху на швидкості та надійності рейок.

Нагадаємо, через підтоплення тунелю та закриття руху ділянкою "Либідська" - "Деміївська" посадовці Київського метрополітену отримали підозри у службовій недбалості.

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