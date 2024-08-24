«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Герасимов, де резерви?!
Герасимов, де резерви?!
Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин
Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: боротьба за нашу Незалежність триває – на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках

Головком звернувся з нагоди свята.

Сирський: боротьба за нашу Незалежність триває – на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках
Фото: тг-канал Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський привітав військових з Днем Незалежності України.

"Ми – Збройні Сили України, і ми боремося за неї кожен день, кожну секунду. Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни – коли спалювали ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний", – сказав Сирський.

Також Головком наголосив, що боротьба за нашу Незалежність триває – на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога.

"Наша Незалежність – у нашій крові. У крові, що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю. Наша Незалежність – у нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях", – підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський додав, що наша Незалежність – у помсті за кожного побратима і посестру, які впали зі зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу та у словах українського пророка Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…".

"Ці слова кожен український солдат і матрос, сержант і офіцер втілює у життя щомиті, наближаючи нашу Перемогу. Бо наша Незалежність – у нашій вірі в Перемогу. Перемогу, яка освятить її навіки. З Днем Незалежності! Слава Україні!" – йдеться у привітанні.

З Днем Незалежності! Слава Україні!

  • "Я дякую кожному, хто допомагає нашим воїнам і нашій державі, усім, хто живе й працює, аби працювала й жила незалежність", – президент Зеленський привітав українців із Днем незалежності.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies