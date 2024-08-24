Сирський: боротьба за нашу Незалежність триває – на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський привітав військових з Днем Незалежності України.

"Ми – Збройні Сили України, і ми боремося за неї кожен день, кожну секунду. Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни – коли спалювали ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний", – сказав Сирський.

Також Головком наголосив, що боротьба за нашу Незалежність триває – на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога.

"Наша Незалежність – у нашій крові. У крові, що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю. Наша Незалежність – у нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях", – підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський додав, що наша Незалежність – у помсті за кожного побратима і посестру, які впали зі зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу та у словах українського пророка Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…".

"Ці слова кожен український солдат і матрос, сержант і офіцер втілює у життя щомиті, наближаючи нашу Перемогу. Бо наша Незалежність – у нашій вірі в Перемогу. Перемогу, яка освятить її навіки. З Днем Незалежності! Слава Україні!" – йдеться у привітанні.

З Днем Незалежності! Слава Україні!