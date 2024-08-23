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​День Незалежності став третім найпопулярнішим святом в Україні, - опитування

Для українців День Незалежності зараз – це найбільш важливе з нерелігійних свят. На першому місці Різдво, на другому - Великдень.

​День Незалежності став третім найпопулярнішим святом в Україні, - опитування
Фото: EPA/UPG

Свято Дня Незалежності стало одним з трьох найбільш популярних свят в Україні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. 

За даними КМІС, підтримка Дня Незалежності зросла з 12% у 2013 до 64% у 2024 році. Неменше 87% українців підтримують Незалежність країни і лише 0,3% виступають за об'єднання з Росією.

У 2024 році більшість населення України святкує Великдень (Пасху) та Різдво Христове як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 68% відповідно. На третьому місці - День Незалежності України – 64%. Наступним за популярністю є День захисників і захисниць України (58%).

Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який всі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим і Пасхою, у 2024 є лише на п’ятому місці з відсотком у 47%. День Конституції, Міжнародний жіночий день, Трійця, мають відповідно 28%, 21%, 17%.

Найменш популярні свята в цьому році День Перемоги та День праці (1 травня) – лише 11% та 4% відсотків українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.

"Ми спеціально «нагадали» про громадські настрої в 2013 році, перед Революцією Гідності та перед початком агресії росії. І в той період – до драматичних подій –  абсолютна більшість українців бачили Україну незалежною. Саме тому росія зазнала спочатку провалу в 2014 році з «російською весною», а в 2022 році зазнала провалу із швидкою окупацією України. Українська нація та плекання Незалежності формувалися і до 2014 року, а агресія росія лише прискорила неухильні історичні процеси. У горнилі ж жорстокої війни українська нація остаточно загартувала свої сили та продемонструвала залізну волю до життя.", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, що минулого року результати опитування показали, що якби референдум про державну незалежність України відбувався сьогодні, то незалежність підтримала б абсолютна більшість українців - щонайменше 82%.

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