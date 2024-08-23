На околиці Києва рятувальники за допомогою дрона врятували 12-ти річного хлопця, який застряг у болоті.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Хлопець сам зателефонував до диспетчерської служби і розповів, що більше трьох годин блукає по болоту і не може знайти вихід. На місце терміново виїхали рятувальники. Весь час вони підтримували телефонний зв’язок із хлопцем, підбадьорювали його та намагалися зорієнтуватися на місці, але болотиста територія майже повністю заросла високим очеретом та кущами.

Спочатку співробітники ДСНС намагалися привернути увагу хлопця сиренами пожежного авто, але він їх не чув. Після цього вони підняли в небо дрон, який після декількох безуспішних спроб дрон все ж таки знайшов Олега і завис над ним.

Рятувальники пішли по болоту за дроном, знайшли хлопця і вивели його на тверду поверхню.

"Він дуже змерз, був повністю покусаний гедзями та п’явками, з порізаними очеретом ногами. Його одяг і взуття затягнуло в болото. Але хлопчина тримався мужньо і ще намагався з наукової точки зору розповісти рятувальникам чому ж він опинився в болоті. Але сили у малого вже не було. І тоді рятувальники його по черзі понесли на собі. На суходолі чекали батько та медична допомога, яка знадобилась і мандрівнику і рятувальнику", - розповіли в ДСНС.