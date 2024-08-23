Головне за ніч та ранок п’ятниці, 23 серпня: 144 боєзіткнення, візит Нарендри Моді, операція в Курській області

Нічна повітряна атака, 144 бойові зіткнення , бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, День прапора.

У Києві біля монументу "Батьківщина-Матір" вранці 23 серпня відбулися урочистості з нагоди Дня державного прапора. Участь в заходах взяв президент Володимир Зеленський, військові, політичні високопосадовці.

У своїй промові президент звернувся до всіх, хто працює заради держави, захищає її та відчуває її своїм домом. Зеленський зазначив, що сьогодні, як і протягом років, ми об'єднані синьо-жовтим стягом. "Зараз у цій війні ми відвойовуємо право на справедливість, на своє, свою свободу, свою гідність, свою безпеку, власну державу", – зазначив він.

Докладніше – в новині.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом, повідомило видання The Times of India.

https://lb.ua/world/2024/08/23/630956_premier_indii_narendra_modi_pribuv.html

Це - перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України. Очікується, що в Києві Моді проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"Історична зустріч буде зосереджена на пошуку мирного вирішення конфлікту між Україною та Росією, який вирує вже понад два з половиною роки після російського вторгнення", - пише видання.

У ніч на 23 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків – Єйськ, Курськ – РФ).

"У результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", - йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 144 бойових зіткнення. Росія завдала одного ракетного удару (одна ракета), 67 авіаударів (79 КАБ), здійснила 4483 обстріли, зокрема 176 – з реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку захисники зупинили 53 атаки окупантів. Найактивніше ворог діяв біля Новогродівки, Миколаївки, Птичого і в бік Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 спроб росіян просунутися вперед біля Красногорівки, Костянтинівки і Карлівки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції в Курській області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 605330 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сили оборони мають успіх біля Нововодяного – там вони звільнили площу 4,28 квадратних кілометрів. Про це йдеться у даних мапи Deep State. Нововодяне – це Сватівський район Луганської області.

У Донецькій триває наступ окупантів. Вони просунулися біля Новогродівки, Завітного, в Торецьку та Птичому.

Завітне, Птиче – населені пункти Покровського напрямку, розташовані на південь від Новожеланного, де ворог мав успіх цього тижня.

Торецьк – ще один напрямок удару ворога.

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