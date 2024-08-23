Герасимов, де резерви?!

На тлі подій на Покровському, Торецькому й Курському напрямках гостро стоїть питання резервів. Якщо резерви Сил оборони знайти важкувато (усе відбувається на полігонах країн-партнерів, і це дуже далекоглядно), то у противника свої плюси: ми не дістаємо все, що за Уралом.

Противник починав війну проти України, розгорнувши 186 БТГр (батальйонних тактичних груп). Вийшло у росіян не надто, тому вже у 2023-му ми слухали про старий канонічний скрєпний «посилений батальйон». Тобто не виросли там штаби до розуміння гнучких організаційних структур і, ясна річ, не здатні осягнути «бригадну тактичну групу». Власне, для нас це добре.

Фото: EPA/UPG Окупант біля самохідної 122-мм реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град», серпень 2024 року.

Зараз на Південно-Західному ТВД (так російський Генштаб обізвав Україну) розгорнули п’ять угруповань військ: «Запад», «Центр», «Юг», «Восток» і «Днепр». Відповідно — Західний, Центральний, Південний, Східний військові округи й командування ПДВ. Для наступу на Харків розгорнули ще одне — «Север». Західний ВО поділили на Ленінградський і Московський (УВ «Север» і «Запад» відповідно).

Переформатовувати почали з 1-го й 2-го корпусів, сформованих у Донецьку й Луганську. Їх росіяни інтегрували у 8-му армію Південного ВО ще у 2015 році, створивши під цю справу в Новочеркаську штаб територіальних і козачих військ. Минулого року реформи докотилися до бригад корпусів: 2-га бригада стала 123-ю, 3-тя — 132-ю, 100-та — 110-ю, 6-й МСП — 6-ю ОМСБр, 9-й ОШМП — 9-ю ОМСБр, 11-й ОМСП — 114-ю ОМСБр. Безномерні артбригади корпусів стали 2-ю та 14-ю. Сьогодні вже на фронті блимають 51-ша (колишній 1-й корпус ДНР) і 3-тя (колишній 2-й корпус ЛНР) загальновійськові армії. У складі 3-ї армії — 4-та, 6-та, 7-ма, 85-та, 88-ма, 123-тя ОМСБр, окремий комендантський полк, 4-й ОТБ, окремий зенітно-ракетний дивізіон, окремий розвідувальний батальйон, окремий батальйон спеціального призначення та 2-га АБр; 51-ша — це 1-ша, 5-та, 9-та, 110-та, 114-та, 132-га ОМСБр, 14-та АБр, 87-й ОСП, 10-й ОТБ, 80-й ОРБ «Спарта», ОШБ «Сомалі», 56-й, 58-й ОБСпП, 23-й ОЗРДн.

Тим часом на окупованому Донбасі сформували 21 полк мобілізаційного резерву. Усе, що від них залишилося після двох років війни, зараз є стрілецькими полками, котрі віддані на м'ясо російським регулярним дивізіям і бригадам.

Фото: EPA/UPG Екіпаж танку Т-72Б3М армії РФ в прикордонному районі Курської області, Росія, 11 серпня 2024 р.

У себе протягом мобілізації вороги сформували близько ста мотострілецьких, артилерійських і танкових полків. Про 3-й корпус (6-та МСД, 72-га, 85-та, 88-ма ОМСБр (є відомості, що переформатовують у штурмову), 17-ту АБр і 47-му танкову дивізію ми вже багато разів чули, а Сили оборони їх багато разів били.

Відомо про формування 453-го та 503-го танкових полків, 136-го та 935-го артполків. Суто в стилі Рейхсверу кількість батальйонів у бригадах збільшили з трьох до п'яти, у танкових полках — з одного до двох. Створюють піхотні батальйони в артполках і бригадах.

Так само наростили чисельність морської піхоти і ПДВ. У батареях артилерії — вісім гармат замість шести, три дивізіони замість двох. Це все не від заможного життя: формування нових структур, крім бойових, вимагає підрозділів забезпечення, а їм, як на гріх, необхідна спеціальна техніка, котру брати нізвідки. Виробляти потрібну кількість теж. Тому — піхота.

Перед війною в Росії мавпували резерв Збройних сил України і створили «Боевой армейский резерв страны» (БАРС). Відомо про 35 загонів. Лише Південний округ мав 38 тисяч «барсиків». Зараз залишки цієї системи також у горнилі реформ. 3-й загін БАРС «Родина» став 3-м батальйоном 3-ї штурмової бригади «Конвой» (приватна військова компанія «Конвой» — дитинча Гобліна-Аксьонова, сформована в Криму).

Фото: defence-ua.com У РФ у 2021 році пройшла масована медійна компанія зі створення БАРСу

Загалом тема іррегулярів дуже цікава й слабо висвітлена. Відомо про формування Добровольчого розвідувально-штурмового корпусу (виринає під різними назвами в різних публікаціях, але суть така). Ясна річ, що всі ці зграї як не «розвідувально-штурмові», то «козачі». Відомо про збройні формування:

— 1-ша розвідувально-штурмова бригада «Волки»;

— 3-тя штурмова бригада «Конвой» (роскосмосівський загін «Царские волки» якраз тут);

— 4-та розвідувально-штурмова бригада «Сибирь»;

— 5-та розвідувально-штурмова бригада «Терек»;

— 7-ма розвідувально-штурмова бригада ім. Святого Георгія Побідоносця;

— 10-та розвідувально-штурмова бригада «Дон» імені Архістратига Михаїла;

— 11-та розвідувально-штурмова бригада «Днепр»;

— 49-та штурмова бригада;

— 60-та штурмова бригада «Ветераны»;

— 81-ша розвідувально-штурмова бригада «Медведи»;

— 137-ма штурмова бригада «Урал»;

— 139-та штурмова бригада;

— розвідувально-штурмова бригада «Север-Z» (за іншими відомостями «Север-V»), номер бригади поки що невідомий;

— 333-тя козача артилерійська бригада «Волга».

Тобто бачимо намагання військового керівництва поставити в рамки всю російську партизанщину й максимально утилізувати цю масу в штурмах на Донбасі й Харківщині. Також прозирає намір надати керованості всьому цьому двіжу.

Попри ієрархічність і жорсткість бригадної структури, наприклад, у складі 10-ї бригади «Дон» сформувався 17-й Кримський атамана Бакланова казачий полк. Чи означає це перехід бригад на полкову основу — невідомо. Швидше це реверанс кримським колаборантам.

Фото: АіФ Найманці Інтербригади «Пятнашка»

Також варто враховувати, що в перекладі з колаборантської «батальйон» зазвичай посилена рота, а бригада має вигляд батальйону. Так звана Інтербригада «Пятнашка» (кодло абхазьких найманців) чудово вписалася 3-м стрілецьким батальйоном у 87-му ОМСБр.

Росгвардія не відстає від російського МО і сформувала в Донбасі 116-ту окрему бригаду особливого призначення (900-й, 901-й і 902-й ПОП), залучивши (тобто взявши під свій контроль) частину «добровольчих формувань». Так, у 900-му ПОП остаточно розчинився «Оплот» — харківська банда покійного Жиліна, необережного відвідувача кафе «Ветерок».

На початок 2024 року поглинання іррегулярних частин структурами Міноборони та Росгвардії завершили. Означення «добровольчий» — лише вивіска.

Сомельє-трудоголік з російського радбезу Дмитро Медведєв заявив, що цього року сформують армійський корпус, сім дивізій, 19 бригад, 49 полків й одну флотилію, а Путін 20 березня 2024-го оголосив про дві загальновійськові армії та 30 з'єднань, у тому числі 14 дивізій і 16 бригад.

Про серйозні структури відомо ось що: на кінець 2023 року росіяни завершили розгортати 18-ту й 25-ту загальновійськові армії, управління 40-го армійського корпусу.

Сформували 67-му, 68-му, 69-ту, 70-ту, 72-гу мотострілецькі дивізії (по три мотострілецькі полки й один танковий полк у кожній), 144-ту, 164-ту і 169-ту мотострілецькі бригади, 52-гу і 73-тю артилерійські бригади.

Фото: EPA/UPG РСЗВ «Ураган» угруповання військ «Схід» армії РФ на одній із ділянок лінії бойового зіткнення, Донецька обл, 11 серпня, 2024 рік.

Розгорнули 104-ту десантно-штурмову дивізію (три десантно-штурмові полки) на основі колишньої 31-ї десантно-штурмової бригади. Згадки про дії 31-ї ОДШБр — швидше помилка, вона зараз якийсь полк 104-ї ДШД.

18-та армія складається з 47-ї, 70-ї МСД, 126-ї бригади берегової оборони, 127-ї розвідбригади, 8-го артполку, 1096-ї ЗРП «Оса», 4-го полку РХБЗ. Тобто об’єднання поглинуло 22-й корпус, з котрим ми тут прощаємося. 25-та армія складається з 67-ї МСД (31-й, 36-й, 37-й МСП, 19-й ТП), 164-ї, 169-ї ОМСБр, 11-ї ОТБр, 73-ї АБр, 25-го ОПСпП, 26-го ОБУ, 20-го ОІСБ, 157-ї ОБр МТЗ, 149-го ОРВБ, 176-го ОЗаг РХБЗ.

40-й і 44-й корпуси там уже сформували, а тут уже зустріли. Гаряче так. 21-шу бригаду переформували у 27-му МСД. Наша «Таврія» пережовує її то на Торецькому, то на Покровському напрямках. Процес триває. За непідтвердженими даними, в Ленінградському ВО формують 104-ту артбригаду, у Московському ВО — 34-ту артилерійську дивізію, у Центральному ВО — 44-ту ДШД, у Східному ВО — 55-ту дивізію морської піхоти (отут цікаво: її основа — 155-та ОБрМП, котру наші рвуть, як мавпа газету, і не ясно, з чого там формувати, якщо без кінця цих покійничків треба реанімувати), 89-ту й 94-ту ОМСБр.

Є певний масив інформації про незрозуміле: десь на підході дві нові загальновійськові армії, швидше за все — переформатовані 11-й і 14-й армійські корпуси з доповненням складу сил і засобів з вище анонсованих тамтешнім радбезом.

Фото: EPA/UPG Переміщення російських військ, Курська область,11 серпня 2024 р.

Простежуються такі моменти:

— війська нарощують силами піхоти;

— у нових арміях немає ракетних бригад, зенітних ракетних бригад, інженерних бригад, полків РХБЗ. Бо дорого і зробити техніку ні з чого або дуже довго;

— формують десантно-штурмові, тобто звичайні піхотні, а не повітряно-десантні частини. Бракує спеціалізованої десантної техніки;

— військам, які розгортають на Донбасі, не дають багато танків (ні 3-тя, ні 51-ша армії не мають танкових бригад, як згадка про минуле — по танковому батальйону ще з часів 2014 року), але танків аж на танкову бригаду знайшли для 18-ї армії;

— військова ланка ППО майже порожня;

— військова ланка практично не має технічного забезпечення. У дивізії — евакуаційна рота, в армії — рембат;

— немає інформації про формування додаткових органів військової медицини;

— дуже мало згадок про підрозділи логістики. Імовірно, втрату 20 тисяч автомобілів не так легко покрити;

— безумовно, відбуваються якісь процеси з розгортання армійської авіації, щось в арміях ПКС і ППО, але достовірних відомостей немає, нових частин на фронті не помічено.

Масштаби нарощування, звісно, вражають, але бойовий потенціал цих формувань дуже відносний: російське МО не має змоги забезпечити війська сучасною технікою, розгорнути автоматизовані системи управління. Тобто ставка Сил оборони на знищення не менш ніж 1000 в/сл противника щодоби, бойової техніки (танки, ББМ, артилерія, військова ППО) й засобів мобільності (авто всіх видів) слушна, і вона працює.