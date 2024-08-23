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Росіяни поранили на Сумщині чотирьох мирних мешканців

Протягом дня росіяни здійснили 87 обстрілів області.

Росіяни поранили на Сумщині чотирьох мирних мешканців
Росіяни поранили на Сумщині чотирьох мирних мешканців (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 23 серпня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 87 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 265 вибухів. 

По території Сумського району росіяни завдали ракетного удару, внаслідок чого три цивільні особи отримали поранення.

Шалигинську громаду окупати атакували КАБами, дронами та мінометами, місцевий житель отримав поранення.

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По Краснопільській громаді армія РФ била з артилерії, РСЗВ, мінометів, КАБами та дронами.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів, гранатометів та дронами.

Також дронами та КАБами атакували Глухівську та Новослобідську громади.

Дружбівську громаду росіяни атакували КАБами та мінометами, а Миропільську - з артилерії.

КАБами російські військові атакували Березівську, Свеську та Миколаївську громади.

По Білопільській громаді ворог завдав ударів КАБом, дронами та мінометами, а по Есманьській - дроном та мінометами.

Середино-Будську громаду окупаційні війська атакували мінометами, артилерією та дронами.

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